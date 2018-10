Ucraina, Montenegro, Albania e Norvegia prolungano sanzioni contro Russia

"A metà settembre, il Consiglio dell'UE ha esteso le sanzioni individuali contro individui e organizzazioni della Russia in relazione al "per le azioni che minano o minacciano l'integrità territoriale" dell'Ucraina " per altri sei mesi, ha comunicato il servizio stampa del Consiglio dell'UE. Le misure restrittive sono state prorogate fino al 15 marzo 2019. Le misure comprendono il congelamento dei beni e restrizioni di movimento. Attualmente interessano 155 individui e 44 organizzazioni.

"I paesi candidati Montenegro e Albania, nonché la Norvegia, membro dello Spazio economico europeo e l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione, assicurando che le loro politiche nazionali siano conformi a questa decisione del Consiglio. L'Unione europea prende atto di questo impegno e lo accoglie."si legge nel messaggio.