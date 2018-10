Conte invita a riammettere la Russia nel G8

Il primo ministro italiano Giuseppe Conte, alla vigilia della sua prima visita in Russia, ha affermato che è necessario ripristinare il G-8 per risolvere i gravi problemi internazionali.

"Bisogna muoversi per arrivare a un G8 con Putin seduto al tavolo, per poter tentare di affrontare problemi che attualmente stentiamo a risolvere perchè non siamo tutti seduti attorno al tavolo" ha detto lunedì ad una conferenza stampa davanti alla stampa straniera.

Conte ha definito il prossimo viaggio in Russia un passo importante per il governo italiano, sottolineando che non ha ancora personalmente incontrato il presidente russo.

"La Russia è un player importante per tutte le crisi internazionali, ed è evidente che dovendo fare politica internazionale, volendo prestare attenzione non solo al proprio orto, bisogna assolutamente auspicare un dialogo con la Russia".

Mercoledì, il capo del governo italiano terrà dei colloqui a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo russo Dmitry Medvedev, oltre a incontrare gli imprenditori italiani.