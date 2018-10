Polonia accusa Mosca di violazione di Atto Russia-NATO

"È impossibile violare qualcosa che è già stato violato dalla Russia. Questo accordo è inefficace a causa delle attività della Russia. La Russia viola le condizione dell'Atto, in particolare conducendo esercitazioni non approvate vicino ai confini dell'Alleanza Atlantica. Non si può violare qualcosa che è stato già violato. Ritengo che questo argomento non possa essere usato" ha aggiunto.

In precedenza il ministro degli Esteri della Russia, Sergey Lavrov, ha affermato che il dispiegamento di una divisione militare statunitense in Polonia sarebbe una violazione diretta dell'Atto di fondazione Russia-NATO, e che Mosca osserverà questo processo.