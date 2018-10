Giornalista australiano definisce Kaliningrad "coltello alla gola" della NATO

"Nuovi bunker. Nuovi missili. Modernizzata la base dell'aviazione. Depositi di munizioni riforniti. Mosca ha in mente qualcosa nella regione di Kaliningrad, il suo avamposto militarizzato, nel cuore dell'Europa", scrive il giornalista.

Secondo Seidel, la città è "come un coltello alla gola della NATO nel Mar Baltico".

Il giornalista parla di "rafforzamento" della Russia nella regione, basandosi sul materiale della CNN. Il canale tv, usando le immagini della società israeliana ImageSat International, ha detto in precedenza che la Russia presumibilmente sta modernizzando armi nucleari nella regione di Kaliningrad.

Si ritiene che le immagini riguardino "quattro oggetti militari" in fase di ammodernamento, le immagini sono state visualizzate in un comune paesaggio di campagna e in una serie di edifici. Nella pubblicazione mancavano gli argomenti che potrebbero confermare l'ipotesi della "riqualificazione dei bunker" per spiegare a cosa sono collegati i lavori di costruzione.