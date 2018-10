Negli Stati Uniti hanno varato due nuovi sottomarini atomici

L'SSN-791 Delaware (modifica Block III) è stato lanciato a Newport News (Virginia), e l'SSN-792 Vermont (modifica Block IV) a Gorton (Connecticut). Il completamento della costruzione dei Delaware e Vermont è previsto per il 2019, appartengono al tipo Virginia, nome della serie dei sottomarini SSN-774 Virginia, entrati nella flotta americana nel 2004.

Entrambi i sottomarini hanno un moderno complesso di apparecchiature elettroniche, hanno un basso livello di rumore e hanno 12 missili multiuso da crociera Tomahawk.

I sottomarini della classe Virginia sono sottomarini multiuso della Marina degli Stati Uniti di quarta generazione. Sono progettati per combattere i sottomarini e per le operazioni costiere. Oltre alle armi standard, hanno anche attrezzature per operazioni speciali come veicoli sottomarini senza equipaggio.