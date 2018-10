Media: per le esplosioni nei depositi l'Ucraina ha perso il 40% delle munizioni

In un anno e mezzo, l'Ucraina ha perso per le esplosioni nei depositi militari circa il 40% di tutto l'arsenale delle munizioni, sono andate distrutte più di 210 mila tonnellate di munizioni di tutti i tipi, a partire dalle munizioni delle pistole per finire ai missili balistici Tocca U.

Lo ha scritto il giornalista ucraino Yuri Butusov nel suo articolo per il giornale "Zerkalo nedeli". Butusov ha detto che in cinque anni di guerra in Donbass e nel corso dei numerosi insegnamenti dell'esercito sono state usate 70 mila tonnellate di munizioni.

Così, "le nostre perdite nei depositi hanno fatto bruciare il triplo delle munizioni usate durante la guerra", ha sottolineato il giornalista.

Butusov ha aggiunto che l'acquisto di munizioni all'estero a prezzi di mercato costerà centinaia di milioni di dollari, non si riuscirà a compensare questa grande perdita in breve tempo, secondo lui. L'incidente nel magazzino militare vicino Ichnia nella regione di Chernihiv è avvenuto il 9 ottobre. Secondo il Ministero della Difesa dell'Ucraina, al momento dell'incendio nel deposito c'erano 9,5 migliaia di tonnellate di munizioni, 43 mila tonnellate erano pronte per essere usate. Questo arsenale era considerato uno dei più grandi in Ucraina.

A maggio 2018, c'è stata un'esplosione in un magazzino di munizioni vicino al villaggio di Staraya Nikolaevka nella regione di Donetsk. Nel settembre 2017 un incidente simile si è verificato nei magazzini Kalinovka nella regione di Vinnitsa, l'esercito ha perso circa 39 mila tonnellate di munizioni. Nella notte del 23 marzo 2017 c'è stato un incendio a Balakleya, nella regione di Kharkiv, sono andate distrutte 100 mila tonnellate di munizioni.