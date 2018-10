Turismo, premiati i migliori aeroporti del mondo

L'aeroporto di Amsterdam Schiphol si è piazzato al primo posto nella categoria "Miglior aeroporto in Europa", e l'aeroporto di Londra Heathrow è riconosciuto come il migliore al mondo per gli amanti dello shopping duty-free.

Tra le compagnie aeree la britannica British Airways ha vinto in tre categorie: "Miglior vettore per brevi distanze", "Miglior programma per clienti abituali" e "Miglior Lounge Room" (per la sala d'attesa esclusiva al Terminal 5 di Heathrow).

Il primo premio per la "Migliore compagnia low-cost" è andato alla britannica Easijet, mentre la compagnia di bandiera russa Aeroflot si è aggiudicata il premio come "Migliore compagnia dell'Europa dell'Est".