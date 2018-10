Il National Interest valuta l’ammodernamento dei caccia russi

I caccia Su-27 delle prime versioni sono inferiori agli aerei più moderni e sono poco adattati per la distruzione di bersagli terrestri. La versione ammodernata del Su-27SM, invece, ha armi avanzate, in particolare bombe a guida laser, missili X-29 e R-77.

Il risultato di una modernizzazione ancora più profonda è il caccia Su-27SM3. Esso è stato equipaggiato con il radar "Irbis-E", utilizzato anche sul Su-35S, così come nuovi motori di maggiore potenza. Inoltre, il velivolo è stato dotato di nuovi ganci per gli armamenti e una vela rinforzata in grado di resistere all'aumento del carico. Anche la cabina di pilotaggio è stata migliorata.

Il caccia Su-30 modernizzato non dispone del radar "Irbis-E", ma è stato dotato di nuovi e più potenti motori che lo rendeono estremamente manovrabile.

La pubblicazione sottolinea che il Su-35S, ovviamente, ha le caratteristiche migliori degli altri aerei presi in considerazione.

Quindi, il Su-27SM3 è molto più economico del Su-35 e allo stesso tempo ha capacità quasi simili a colpire bersagli a lunga distanza. Il Su-30, a sua volta, è potenzialmente più adatto per attaccare bersagli terrestri, data la presenza di un secondo membro dell'equipaggio.