Politico russo: le visite in Crimea non sono finanziate dal bilancio statale

I viaggi delle delegazioni dall’estero in Crimea non sono finanziate dal bilancio dello stato, ma le spese sono a carico loro. Lo ha dichiarato a Sputnik Yury Gempel, presidente della commissione parlamentare per le relazioni inter-etniche.

Gempel ha notato che la stampa occidentale afferma spesso che i viaggi delle delegazioni dall'estero in Crimea, con annesse tutte le spese di vitto e alloggio per i loro membri, sono finanziati dalla Russia.

"La stampa occidentale sta cercando di convincere i lettori che la Russia ha comprato queste persone, organizza loro la vacanza. È una menzogna bella e buona! Noi non compriamo nessuno. Le persone vengono qui di loro spontanea volontà, e pagano viaggio e alloggio con i soldi che hanno sudato per vedere con i loro occhi quello che succede in Crimea: dal bilancio della repubblica o dal bilancio della Federazione Russa non spendiamo un solo centesimo per incontrare le delegazioni", ha detto Gempel.