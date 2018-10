L'Indonesia non rinuncerà ai caccia russi Su-35 per timore delle sanzioni

L'Indonesia non intende cedere alla minaccia delle sanzioni e annullare il contratto d'acquisto dei caccia russi Su-35. Lo ha dichiarato a Sputnik il ministro della difesa Ryamizard Ryacudu.

"L'Indonesia si aspetta di ricevere presto i caccia russi", ha detto Ryacudu sottolineando che Jakarta è estremamente interessata all'acquisto di questi aerei.

Il ministro ha sottolineato che l'Indonesia "non rinuncerà mai" al contratto con la Russia sotto la pressione di possibili sanzioni da parte degli Stati Uniti.

Ryacudu ha spiegato che le parti hanno iniziato ad attuare l'accordo, ma il ministero della difesa indonesiano è tenuto a risolvere alcune questioni relative al pagamento delle forniture con i ministeri della finanza e del commercio.

In precedenza i media hanno riferito che l'attuazione del contratto firmato a febbraio di quest'anno per la fornitura di 11 caccia Su-35 all'Indonesia è stato posticipato a causa delle possibili sanzioni che Washington è pronta a introdurre ai sensi del Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).