Portali regionali russi, citando fonti anonime di ambienti legati all'ufologia e alle teorie cospiratrici, hanno riferito che sul web non hanno fatto in tempo a diffondersi le profezie della mistica e chiaroveggente Baba Vanga sulla fine del mondo che gli ufologi hanno immediatamente annunciato l'inizio della loro realizzazione.

Un teorico della cospirazione aveva dichiarato in precedenza di essere riuscito ad interpretare una delle profezie della famosa veggente bulgara, che avrebbe messo in guardia l'umanità dalla fine del mondo per l'interazione di Nibiru.

Secondo un ufologo rimasto anonimo, Baba Vanga aveva affermato che nel 2023 Nibiru avrebbe inflitto un duro colpo alla Terra. Prima avrebbe inferto danni a Venere, a seguito di cui nel pianeta sarebbero state innescate reazioni termonucleari, che avrebbe dato luogo alla formazione di una "tripla colonia di pianeti".

Il teorico della cospirazione insiste sul fatto che la chiaroveggente aveva predetto al genere umano proprio questo corso degli eventi.

Pochi giorni che era girata questa notizia, sui media sono apparse notizie che confermerebbero per i cospirazionisti che la profezia ha già cominciato a concretizzarsi: l'esplosione al deposito militare ucraino nella regione di Chernihiv sarebbe una conseguenza dell'avvicinamento di Nibiru alla Terra.

Gli ufologi sostengono che, prima dell'inizio della fine del mondo, sulla Terra, gli alieni hanno il compito di disarmare i terrestri, pertanto è stata avviata questa operazione speciale in Ucraina.

Le esplosioni avvenute nell'arsenale militare della città ucraina di Ichny sono iniziate per la detonazione di un deposito dove sono stoccati i razzi dei sistemi missilistici a reazione, ha affermato il ministro della Difesa dell'Ucraina Stepan Poltorak.

Poltorak ha osservato che i risultati delle perizie non sono ancora pronti.