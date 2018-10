Portaerei USA entra nell’Artico per la prima volta in 27 anni

La portaerei americana ha varcato il Circolo polare artico per la prima volta in 27 anni, riferisce il servizio stampa della Marina statunitense.

La portaerei Harry Truman è la prima nave americana di questa classe, che è entrata nell'Artico dal settembre 1991, quando la portaerei "America" ​​partecipò alle esercitazioni nella zona.

"Sono trascorsi quasi trent'anni da quando l'aviazione imbarcata USA operava in tali condizioni e, nonostante il maltempo, i membri dell'equipaggio hanno dimostrato che questa nave è in grado di utilizzare pienamente le sue capacità in qualsiasi parte del mondo", ha dichiarato il comandante della Harry Truman, Nick Dienna.

Nel Mar di Norvegia, il gruppo della portaerei Harry Truman opererà in condizioni di basse temperature, vento forte e onde, afferma il rapporto. Successivamente, la portaerei prenderà parte alle manovre della NATO Trident Juncture.

L'esercitazione si terrà in Norvegia dal 25 ottobre al 7 novembre. Vedrà la partecipazione di circa 50.000 soldati di 30 paesi, membri dell'alleanza e partner. Queste manovre saranno le più grandi degli ultimi anni tenute presso i confini russi. Il comando della NATO prevede di condurre circa 20 "esperimenti" come parte delle esercitazioni.

Come ha osservato il tenente generale delle forze armate norvegesi, Rune Jacobsen, l'area principale delle manovre sarà a più di mille chilometri dal confine russo, e le operazioni aeree potrebbero tenersi anche a soli 500 chilometri da esso.