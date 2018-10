Scherzo crudele agli scapoli cinesi: promesse spose da Russia e Giappone

Due pranker in Cina in un video hanno cercato di convincere dei loro compatrioti che, come parte del programma governativo per combattere la povertà, gli scapoli potevano avere spose straniere gratuite, riferisce il South China Morning Post. Come osserva il giornale, il video riflette la crisi demografica delle regioni più povere della Cina.

Le autorità della provincia cinese di Guizhou hanno accusato i due burloni di aver diffuso false informazioni. I due hanno cercato di convincere i compatrioti che, nel quadro di un piano statale per combattere la povertà, tutti i gli scapoli sarebbero stati accoppati con una sposa straniera, riferisce il South China Morning Post.

I due pranker hanno girato un video in cui dicevano che ogni abitante non sposato della provincia più povera del paese, dove per ogni 100 donne ci sono più di 120 uomini, avrebbe potuto avere in moglie "bellezze" dalla Russia e dal Giappone. Gli autori del video consigliano agli spettatori di tenere d'occhio i loro telefoni cellulari e che sarebbero stati in un prossimo futuro per organizzare il "trasferimento" della sposa straniera.

Il video si è diffuso rapidamente attraverso il social network cinese WeChat, e sono circolate anche voci che persone sconosciute stavano lavoravano in strutture governative per un programma avviato dal leader cinese Xi Jinping volto a sradicare la povertà nelle aree rurali entro il 2020.

Tuttavia, ad un certo punto lo scherzo ha raggiunto le autorità della città di Anshun, che ha avviato un'indagine e, alla fine, si è messa sulle tracce di due residenti locali. Si scopre che sono stati ispirati da un altro videoclip, in cui già in un'altra città della provincia, fingendo di essere funzionari pubblici, tre uomini camminavano per le strade e offrivano mogli. Oggi i creatori del video precedente sono stati arrestati e dovranno pagare una multa.

Come spiega la pubblicazione, la beffa sulle "mogli gratis" scopre uno dei problemi più "dolorosi" della Cina: la crisi demografica. Negli ultimi decenni, a causa della Politica del figlio unico, i cinesi hanno cercato far nascere solo maschi, portando molte future madri ad abortire in caso di nascita di bambine. Pertanto, oggi la Cina è uno dei paesi con il rapporto numerico meno equilibrato tra i sessi. Questo di solito si nota molto nelle zone rurali, poiché le donne preferiscono andare nelle province più ricche, "lasciando dietro di sé molti uomini single con modeste prospettive di carriera e ancora più modeste possibilità di trovare una moglie".

Non è ancora chiaro quale tipo di punizione attende gli autori dell'ultimo video. Secondo le autorità locali, la cattiva condotta dei pranker rientra nell'articolo "disturbare l'ordine pubblico nascondendo fatti e diffondendo informazioni false", osserva il South China Morning Post.