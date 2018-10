Calciatore russo si lamenta della vita all'estero: i russi non sono i benvenuti

"I russi non sono particolarmente benvenuti lì. Non siamo particolarmente amati all'estero, specialmente i calciatori. Hanno l'impressione che bevono o giocano senza motivazione o per i soldi", ha detto Golovin.

Secondo il calciatore, per vivere a Monaco bisogna obbligatoriamente parlare il francese.

"Allenatore francese, squadra francese. I francesi non ne vogliono sapere dell'inglese. Alcuni neppure ti parlano se ti rivolgi a loro in inglese ", ha aggiunto.

Alexander Golovin ha firmato un contratto quinquennale di 30 milioni di euro con il Monaco.