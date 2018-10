"Gli europei occidentali non possono accentuare la dipendenza energetica dalla Russia, dalla quali gli Stati Uniti li proteggono. O arricchirsi con l'Iran, che sviluppa missili balistici che minacciano l'Europa. È inaccettabile per gli alleati degli USA in Europa centrale sostenere progetti come il Nord Stream 2", ha detto Mitchell parlando all'Atlantic Council a Washington DC.