Facebook crea task force contro le interferenze nelle elezioni

Facebook ha annunciato l'apertura di una struttura speciale per combattere le interferenze nelle elezioni e prevenire la diffusione di notizie false.

"A settembre, alla vigilia delle elezioni brasiliane e americane, abbiamo aperto il primo ufficio operativo reale a Menlo Park, California. Il nostro obiettivo è riunire esperti da tutto il paese che si occupino della questione, in modo che possano reagire in tempo reale ai potenziali problemi e risolverli rapidamente", afferma il social network in una nota.

Nel nuovo dipartimento lavorano più di 20 esperti nel campo della ricerca, della programmazione, dell'analisi delle minacce alla sicurezza e dell'analisi dei dati. Possono seguire in tempo reale le informazioni relative alle elezioni, in particolare possono bloccare le possibili interferenze dall'estero e le violazioni alle regole del social network. La task force, inoltre, seguirà le notizie e le attività legate alle elezioni in altri social network e media al fine di tracciare i contenuti che possono diventare virali.