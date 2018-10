USA, è allarme per epidemia di mielite flaccida acuta

La mielite flaccida acuta (AFM) è una malattia estremamente rara, simile alla poliomielite. Un aumento notevole del numero di casi è stato registrato per la prima volta nel 2014, dopodiché il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti ha iniziato a raccogliere dati statistici sull'AFM. Ma nel 2018, la malattia iniziò improvvisamente a diffondersi a un ritmo senza precedenti.

Rispetto a 21 diagnosi confermate nel 2017, nell'ottobre di quest'anno sono già stati registrati 127 casi di mielite flaccida acuta, principalmente sulla costa occidentale degli Stati Uniti, negli stati dell'Oregon e di Washington. Quasi tutti i pazienti sono bambini sotto i 18 anni, l'età media è di 4 anni.

Come la poliomielite, la mielite flaccida acuta colpisce il midollo spinale, causando spesso paralisi muscolare permanente. Il problema è che, a differenza della poliomielite, non esiste un vaccino e non ci sono farmaci per il suo trattamento.

Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti considera i virus, le tossine e anche i disordini genetici come possibili cause di questa malattia rara e pericolosa, che comunque non è infettiva e si trasmette da persona a persona.