Putin: la Russia ha superato i concorrenti nella creazione di armi ipersoniche

"Si tratta di un fatto assolutamente ovvio, gli esperti lo capiscono, abbiamo superato tutti i nostri, per così dire, partner e concorrenti in questo campo. Nessuno possiede armi ipersoniche. Alcuni pianificano di testarle tra un anno o due, mentre noi le abbiamo già a disposizione. È un'arma moderna ad alta tecnologia, in questo senso ci sentiamo fiduciosi", ha detto Putin.

Lo scorso primo marzo il presidente russo Vladimir Putin, parlando all'Assemblea federale, ha annunciato la creazione di nuove armi strategiche, tra cui i sistemi missilistici ipersonici Kinzhal, Avangard e Burevestnik. Successivamente il ministro della difesa Sergey Shoigu ha dichiarato che il programma degli armamenti statali il piano delle attività del ministero saranno modificati in conformità con le nuove armi.