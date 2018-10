Donne nude e parolacce: il segreto del successo di una marca di gioielli slovacca

"Per una volta non fare l'idiota e finalmente comprale questo!" La gioielleria slovacca Aurum ha acceso dibattiti con la sua campagna pubblicitaria chiamata "Ipocrita". Il suo obiettivo principale era quello di trasmettere l'accessibilità dei prezzi per i diamanti.

Perché sono così a buon mercato e perché Aurum non ha paura di usare espressioni rozze sui suoi cartelloni pubblicitari? Queste ed altre domande hanno avuto le risposte della direttrice marketing dell'azienda Livia Franková.

Aurum ha cercato di confutare il classico stereotipo secondo cui il mondo della gioielleria e dei diamanti si debba associare solo ai super ricchi, così come l'idea che gli uomini comprano gioielli solo quando sono colpevoli di qualcosa.

"La campagna pubblicitaria "Ipocrita" mira ad enfatizzare l'eccessività del politicamente corretto e l'ipocrisia di una società che rifiuta di ammettere che gli uomini comprano i gioielli soprattutto quando hanno qualcosa da nascondere", dice la Franková.

Il management della società vuole che il pubblico pensi a come si comportano realmente i gentiluomini per spingerli a comprare diamanti alle loro donne. I prezzi ragionevoli per le pietre preziose forse potrebbero diventare una valida ragione per fare una piacevole sorpresa alla propria dolce metà.

Nei cartelloni pubblicitari che si trovano sulle strade della Slovacchia gli inserzionisti hanno usato la parola volgare kokot (tradotto in russo — deficiente, idiota). Come affermato dalla rappresentante della compagnia, qualcuno è rimasto divertito, qualcuno si è sentito offeso, ma alla fine ha reso la compagnia ancora più popolare. L'obiettivo principale è stato raggiunto.

"Per quanto riguarda le nostre statistiche interne, il traffico ed i contatti sono cresciuti incredibilmente. Riceviamo un'enorme quantità di feedback sulla nostra azienda e questo è esattamente ciò che volevamo".

Ha aggiunto che se qualcuno vede volgarità nella parola kokot, l'inserzionista non può discuterne, perché la sua protesta conferma solo il successo.

Come noto, la casa di moda francese Louis Vuitton non riduce mai il prezzo dei suoi prodotti, eppure, nonostante l'enorme numero di falsi, mantiene la sua esclusività. La Franková è sicuro che l'esclusività dei loro diamanti non richiede prezzi elevati, perché il vantaggio di questi gioielli è che sono prodotti che non perderanno mai la loro esclusività e attrattiva.

Aurum si presenta come un venditore di gioielli che per molti possono essere un'alternativa ai marchi come Boucheron, Chopard e Cartier. La responsabile del marketing ha giustificato l'accessibilità dei prezzi con una presenza sul mercato di lungo termine e con alto prestigio. "Possiamo permetterci di ricevere condizioni di acquisto uniche dai nostri fornitori", ha aggiunto la responsabile marketing, assicurando che tutti i diamanti venduti hanno i loro certificati di autenticità e origine.