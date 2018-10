Rivelate le prime conseguenze dell'inizio della catastrofe globale

Il ghiaccio perenne ha una vita superiore a due anni, è più spesso del ghiaccio stagionale e sprofonda più a fondo nell'oceano. Inoltre contiene meno sale ed è quindi meno incline alla fusione. Lo spessore del ghiaccio marino stagionale raggiunge uno spessore di circa due metri e quasi scompare in estate.

Secondo i calcoli, dal 1958 lo spessore della copertura di ghiaccio è diminuito di tre volte e l'area del ghiaccio perenne è diminuita di due milioni di chilometri quadrati.

Secondo i ricercatori, in futuro il tasso di assottigliamento diminuirà in modo significativo, ma avverrà a seguito della completa scomparsa della coltre di ghiaccio spesso, non per la cessazione dei cambiamenti climatici. Al contrario l'Artico diventerà più vulnerabile all'aumento della temperatura media dell'acqua e dell'aria, cosa che avrà un effetto dannoso sugli ecosistemi naturali.