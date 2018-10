"Per diversi mesi questa rogatoria è stata lasciata senza risposta. Alcuni giorni fa è stata ricevuta una risposta, in cui si afferma ufficialmente che, per motivi di sicurezza nazionale, il Regno Unito non può fornirci assistenza in questo particolare caso criminale legato alla sorte di cittadini russi", ha detto in un'intervista con RT France, Paris Match e Figaro.

Sergey Skripal ha la doppia cittadinanza — russa e britannica, ma Julia Skripal è solo russa, e le convenzioni internazionali richiedono a Londra di garantire l'accesso, ha ricordato il ministro degli Esteri.

Il 4 marzo scorso l'ex ufficiale del controspionaggio militare russo doppiogiochista Sergey Skripal e sua figlia Julia sono rimasti intossicati a Salisbury, fatto che ha provocato un grande scandalo internazionale: a Londra non hanno perso tempo per incolpare la Russia.

Mosca ha ripetutamente proposto di condurre un'indagine congiunta, ma la Gran Bretagna ha sempre ignorato questa iniziativa.