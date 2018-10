Diplomazia russa commenta esclusione RT da due reti americane di trasmissione

In precedenza era stato riferito che il canale RT era stato escluso da due reti di trasmissione negli Stati Uniti: Spectrum (precedentemente noto come Time Warner Cable) e Comcast Chicago. Si è osservato che l'operatore Spectrum ha affermato che "con lo sviluppo di internet è inappropriato fornire servizi di distribuzione del segnale televisivo". A sua volta Comcast Chicago ha fatto riferimento all'emendamento di John McCain, che consente ai distributori del segnale di rescindere unilateralmente senza fornire spiegazioni, i contenuti di media controllati o finanziati dal governo russo.

"Ovviamente stiamo parlando della continua e sistematica repressione contro il canale televisivo Russia Today ed altri media russi. Ricordo che si tratta in particolare di una censura ad una visione alternativa su alcuni eventi internazionali, sulla base di fatti che sono scomodi per le strutture politiche a Washington", ha detto la Zakharova durante la conferenza stampa.

Ha notato che Mosca seguirà da vicino la situazione ed ha sostenuto che queste misure non sono altro che "ideologiche", contrariamente alle affermazioni statunitensi sul rispetto della libertà dei media.

In precedenza il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva incluso RT America nell'elenco degli agenti stranieri secondo la legge del 1938, mentre molti altri organi di stampa di proprietà statale straniera, come la BBC britannica, la CCTV cinese, il canale francese France 24 e la stazione radio tedesca Deutsche Welle, non sono stati registrati in questo modo. Successivamente RT è stata privata dell'accreditamento nel Congresso degli Stati Uniti. Anche le società americane partner di Sputnik sono state incluse nell'elenco degli agenti stranieri.