Caso Khashoggi, Istanbul: polizia turca entra nella residenza del console saudita

Si osserva che la polizia dispone delle attrezzature necessarie per condurre analisi e rilievi. In precedenza nel Consolato erano entrati i rappresentanti dell'Arabia Saudita della task force congiunta per indagare sul caso Khashoggi.

Nella giornata di ieri la perquisizione nella residenza del console generale era stata rinviata per la mancanza in loco dei rappresentanti sauditi nella task force.

Khashoggi, editorialista per il quotidiano americano The Washington Post e residente negli Stati Uniti dal 2017, è scomparso in Turchia il 2 ottobre dopo essere entrato nel Consolato Generale dell'Arabia Saudita ad Istanbul. Secondo le autorità saudite, Khashoggi è scomparso dopo aver lasciato l'edificio diplomatico e la missione collabora con le autorità turche per chiarire le circostanze della sua scomparsa.

Secondo il portavoce del ministero degli Esteri turco, Ankara ha ricevuto l'autorizzazione dell'Arabia Saudita per ispezionare il Consolato Generale ad Istanbul a seguito della scomparsa di Khashoggi.

In precedenza i media turchi avevano riferito che, durante la prima ispezione dell'edificio del Consolato Generale saudita avvenuta la scorsa notte, la polizia scientifica turca ha prelevato campioni di suolo nel cortile dell'edificio ed utilizzato strumenti all'ultravioletto per cercare tracce di sangue all'interno dell'edificio. L'ispezione dell'edificio diplomatico è durata oltre 9 ore.

Secondo quanto diffuso dai media, la polizia avrebbe trovato le prove nell'edificio diplomatico che indicherebbero l'uccisione del giornalista.

Ieri il console generale dell'Arabia Saudita ad Istanbul ha lasciato la Turchia sullo sfondo del clamore scoppiato al caso del giornalista scomparso.