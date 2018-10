Cremlino: l'agenda di Putin non cambierà per gli eventi a Kerch

"Questa informazione non è confermata", ha detto ai giornalisti, rispondendo alla domanda se il presidente cambierà effettivamente la sua agenda.

In seguito ha risposto negativamente alla stessa domanda. "No", ha affermato laconicamente Peskov.

Secondo il NAK (Comitato Nazionale Antiterrorismo), un ordigno esplosivo non identificato è stato fatto detonare mercoledì nel politecnico di Kerch. Secondo varie fonti, da 17 a 18 persone sono morte, mentre diverse decine sono rimaste ferite. Inizialmente questo fatto veniva indagato come azione terroristica, in seguito è stato riclassificato come pluriomicidio.

Il presidente della Crimea Sergey Aksenov ha dichiarato che l'organizzatore dell'attacco all'ateneo era uno studente del quarto anno, che successivamente si è tolto la vita.