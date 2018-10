Omicidio a Kerch, annunciati tre giorni di lutto nazionale

Il governatore della Crimea, Sergei Aksenov, ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per l’omicidio nella scuola di Kerch.

"Esprimo le mie più sincere e profonde condoglianze alle famiglie e ai conoscenti delle vittime dell'esplosione della scuola tecnica di Kerch. Scioccato da questa terribile tragedia, condivido il vostro dolore. In connessione con essa in Crimea sarà lutto per tre giorni", ha scritto Aksenov su Facebook.

Inoltre il gestore del ponte di Crimea ha fatto sapere che la struttura rimarrà aperta al traffico e il transito procede in modalità normale.