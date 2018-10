Crimea, record storico per il numero di turisti stranieri

"Questo è un record in tutta la storia della Crimea. Nonostante le sanzioni, i turisti stranieri vengono da noi. Nel periodo ucraino hanno visitato la penisola i turisti di circa 50 paesi", ha affermato Chernyak.

I turisti che hanno visitato la Crimea provengono da paesico come Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria e Canada.

"I turisti di questi paesi sono arrivati tutti in Crimea in piccoli gruppi organizzati. Il turismo medico è diventato uno dei fattori che attirano gli stranieri, non si preoccupano delle sanzioni e di ciò che dicono della Crimea, sanno per esperienza che abbiamo un trattamento di alto livello e senza rivali", ha spiegato Chernyak riferendosi ai sanatori crimeani.