Un carro armato nel tuo garage?

Secondo Global Firepower, l'esercito russo conta più di 20.000 carri armati e circa 27.500 blindati. Considerato che i costruttori inventano continuamente mezzi militari più potenti, non bisogna stupirsi se i modelli obsoleti vengono rilasciati e venduti liberamente.

Tuttavia, se speravate di comprare un vero carro armato con gli armamenti in dotazione, rimarrete delusi: i militari tolgono dal veicolo qualsiasi arma e lo rendono inadatto al tiro. Ma gli altri meccanismi del veicolo non vengono toccati.

Non sarà nemmeno possibile usare il carro armato in strada e impaurire i camionisti. Infatti, i mezzi blindati non possono percorrere le strade di normale percorrenza altrimenti l'asfalto non sarebbe che un lontano ricordo.

Ma nessuno vi vieta di prendere la patente per il trattore (i carri armati privati degli armamenti fanno parte proprio di questa categoria) e di acquistare il modello che preferite.

Su una delle piattaforme russe online è in vendita il leggendario T-34 per 12,5 milioni di rubli. Il prezzo per il gigante carro armato T-72 di seconda generazione è 22 milioni. Il T-80 che ha una potenza di 1000 cavalli viene venduto a 37 milioni di rubli.

Va detto che queste non sono utilitarie da città che consumano 7 litri di benzina ogni 100 km. Il T-72, ad esempio, consuma fino a 450 litri di gasolio ogni 100 km.

Tra l'altro, il costoso carro armato privato delle armi ha un'alternativa relativamente conveniente: al prezzo di un'utilitaria potete comprare l'ultimo modello di un veicolo trasporto truppe. Il BRDM-2 di ricognizione, in produzione dal 1963, costa su internet intorno ai 700.000 rubli.

Chiaramente, in questa categoria ci sono anche soluzioni più costose. Tuttavia, i loro prezzi non sono così stellari come quelli dei carri armati cingolati. Il famoso BTR-80, prodotto in serie dalla metà degli anni '80, costa circa 2 milioni di rubli.

Anche i cingolati sono sul mercato. Ad esempio, il veicolo trasporto truppe MT-LB del 1993 in rete è venduto a un po' meno di 1,7 milioni di rubli. Le sue caratteristiche: insuperata tenuta di strada e capacità di operare da temperature molto basse fino a +45°. Un'altra nota positiva è la cabina ermetica grazie alla quale è possibile attraversare ostacoli acquatici guadandoli.

Un cittadino di Birobidzhan sta vendendo per circa 2 milioni di rubli un BTR-50 fuoristrada del 2015. All'interno del mezzo vi sono un letto per 5 persone che si trasforma in un tavolo, una cucina, un sistema di riscaldamento e un forno.

Per gli abitanti delle città ci sono alcune possibilità che permettono di guardare dall'alto i passanti. La più accessibile è il GAZ-2330 Tigr che fa parte dell'esercito russo. Le versioni base con un'autonomia di percorrenza dai 15.000 ai 20.000 km sono vendute a prezzi variabili tra i 2,5 e i 5 milioni di rubli.

Vi sono anche modelli più costosi: in un autosalone moscovita è esposto il Tigr corazzato dotato di cabina rivestita in pelle, impianto audio, meccanismi molto potenti e alcune altre opzioni. Ma il suo prezzo è quasi lo stesso del carro armato T-34, cioè 12 milioni di rubli.

Se invece volete sentirvi un sovrano orientale, prendete in considerazione il veicolo corazzato Kombat T-98. Proprio su questi mezzi, dipinti con una tinta oro, si spostava il tiranno Aladeen (Sacha Baron Cohen) nella commedia "Il dittatore". Uno dei proprietari di questi mezzi fuoristrada lo vende per 8 milioni di rubli.

La cabina di questo veicolo può essere considerata uno dei posti più sicuri al mondo: la corazza del Kombat protegge da colpi diretti sparati da un SVD Dragunov, da qualunque tipo di pistola, mitra e anche da esplosioni pari a mezzo chilo di tritolo. Vi è anche un modello in grado di contrastare mitragliatrici da 12,7 mm, mine e altri materiali esplosivi. È inutile attaccarlo anche da mezzi anticarro.