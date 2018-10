USA, desegretato rapporto CIA sull'orientamento sessuale di Adolf Hitler

Il rapporto si compone di 70 pagine ed è stato compilato nel 1943 dall'antropologo Henry Field per l'Office of Strategic Services, il predecessore della CIA. È basato sullo studio di Ernst Sedgwik Ganfshtengl, caro amico di Hitler negli anni '20 — '30, poi emigrato negli Stati Uniti.

Secondo il rapporto, Hitler aveva "inclinazioni sadomasochistiche con tendenze verso l'omosessualità nella sua giovinezza". Inoltre Hitler era sessualmente attratto da Rudolf Hess, con il quale è stato in carcere negli anni '20 e che diventerà suo futuro deputato. Hess, come dichiarato nel rapporto, era omosessuale e portava il soprannome di "Anna Fulein" per la sua "abitudine di vestirsi con abiti femminili".

Il rapporto afferma che Hitler, dal 1910 al 1913, visse in un ostello maschile a Vienna, reputato "un luogo in cui uomini più anziani venivano a cercare i giovani".

Tuttavia, il rapporto sottolinea che per tutta la vita il Fuhrer ha vissuto un duplice orientamento sessuale.

"La sua vita sessuale è doppia, proprio come le sue opinioni politiche, è sia omosessuale che eterosessuale, un nazista socialista e ardente, un uomo e una donna", si legge nel documento.

Oltre ai fatti sulla vita sessuale di Hitler, il rapporto fornisce anche informazioni sulla sua infanzia, educazione, cibo preferito, musica e altre abitudini.