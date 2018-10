Le Nazioni Unite chiedono che i militari che hanno ucciso un lavoratore della Croce Rossa internazionale tenuto in ostaggio nella Nigeria nord-orientale siano catturati e puniti. Secondo la Croce Rossa, il gruppo terroristico islamista Boko Haram ha rapito Liman a marzo insieme alla sua collega Saifura Hussaini Ahmed Khorsa e Alice Loksha, che ha lavorato come infermiera in un centro sostenuto dall'Unicef.