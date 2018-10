Kiev conta i danni degli incendi nei depositi militari negli ultimi 2 anni e mezzo

"Vi informo ufficialmente che negli ultimi due anni e mezzo, partendo da Svatovo e terminando con Ichnya, sono rimaste distrutte più di 2 miliardi di dollari di armi", ha detto Pashinsky in una riunione della commissione parlamentare.

Un incendio in un deposito di armi a Svatovo, nella regione di Lugansk controllata da Kiev, a seguito della detonazione di alcune granate è avvenuto il 29 ottobre 2015. In seguito all'incidente 4 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite.

Secondo l'inchiesta della Procura militare, la negligenza dei funzionari sta alla base del grave rogo.

Il 26 settembre 2017 è esploso un deposito militare a Kalinovka, nella regione di Vinnitsa, a cui è seguito un incendio. Più di 30mila persone sono state evacuate da Kalinovka e dai paesi circostanti, due sono rimasti feriti. I media hanno riferito che nel deposito si trovavano i missili dei vari tipi di lanciarazzi: "Smerch", "Uragan" e "Grad".

Lo scorso 9 ottobre un'esplosione si è registrata nel deposito militare di Ichnya, nella regione di Chernihiv, a cui è seguito un incendio. Le autorità hanno evacuato le persone residenti vicino la struttura. Non ci sono stati feriti né vittime. Secondo il ministero della Difesa, al momento dell'incendio c'erano 69.500 tonnellate di munizioni nel deposito, di cui 43mila tonnellate erano pronte per essere usate in combattimento. Questo arsenale è uno dei più grandi in Ucraina, l'area del territorio è di 682 ettari, mentre il deposito stesso si estende per 402 ettari.