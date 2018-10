"Ad oggi siamo riusciti a produrre un missile balistico, che non è da crociera, la cui tecnologia è di per sé complessa", l'agenzia cita la sua dichiarazione.

Secondo il generale, dalla costa i missili sono in grado di colpire navi fino ad una distanza di 700 chilometri. Tuttavia, il generale non ha rivelato il nome del razzo e non ha fornito altri dettagli.