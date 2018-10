Roscosmos rivela quando manderà prossimo equipaggio sulla ISS

Fino all'incidente del razzo Soyuz-FG con la navetta Soyuz MS-10 il lancio della prossima navetta era stato pianificato per il 20 dicembre.

"Il prossimo volo è stato programmato a dicembre, ma ora proveremo ad anticiparlo nei primi giorni di dicembre, l'equipaggio originale partirà con la navetta", ha detto Krikalev a RT.

Secondo lui, l'equipaggio che ora si trova sulla ISS dovrà rimanere un pò più di tempo in quanto "il cambio di turno ci metterà più tempo ad arrivare".

Lo scorso giovedì, per la prima volta nella storia della Russia moderna c'è stato un incidente in un lancio spaziale con equipaggio. Il veicolo di lancio della Soyuz-FG non è stato in grado di portare in orbita la navicella Soyuz MS-10 con il nuovo equipaggio della ISS, ma gli astronauti sono riusciti a salvarsi lanciandosi con la capsula di soccorso sulla Terra. I membri della missione ISS-57/58, il russo Alexey Ovchinin e l'americano Nick Hague, sono sani e salvi. Per Ovchinin, questo è stato il secondo volo di emergenza della sua carriera, nel 2016 ha trascorso 172 giorni nello spazio. Per Hague era il primo volo nello spazio.