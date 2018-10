La Thailandia sarà primo paese dell'Asia a legalizzare i matrimoni gay

La Thailandia potrebbe diventare il primo paese in Asia in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso verrebbe riconosciuto legalmente. Lo riporta il Nikkei Asian Review.. Il disegno di legge sarà preparato e presentato entro la fine di quest'anno.

Come scrive il quotidiano, i thailandesi sono pronti per l'innovazione: nel 2015 è entrata in vigore una legge che vieta la discriminazione contro i membri della comunità LGBT nella società. La violazione è punibile con una pena pecuniaria o con il carcere. Inoltre, nel 2017, la compagnia assicurativa Krungthai-AXA Life Insurance ha incluso persone di orientamento omosessuale nell'elenco dei beneficiari.

Secondo il rapporto della Banca Mondiale "Sul coinvolgimento economico dei membri della comunità LGBT" in Thailandia, più di un terzo degli intervistati ha affermato che la discriminazione delle persone omosessuali nei luoghi di lavoro viene considerata accettabile in alcuni casi. Circa la metà degli intervistati thailandesi di orientamento sessuale non tradizionale ha affermato che si prepara ad affrontare difficoltà quando deve usufruire di servizi erogati da compagnie statali.

Il documento afferma inoltre che il tipo di attività dei rappresentanti LGBT è spesso limitato all'industria dell'intrattenimento, ed è piuttosto difficile trovare lavoro presso agenzie governative, istituzioni finanziarie o mediche.

Come notato, la nuova legge non risolverà tutti i problemi: per le coppie omosessuali sarà ancora vietato adottare bambini. Se la legge entrerà in vigore, il paese precederà Taiwan e diventerà il primo in Asia a consentire il matrimonio gay.

Nel maggio 2017, la Corte costituzionale di Taiwan ha stabilito che le coppie dello stesso sesso hanno il diritto di sposarsi. Con una decisione giudiziaria, le autorità sono obbligate ad adottare la legge in materia entro due anni.