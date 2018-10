Previsto imminente collasso del dollaro

Secondo Lindal, dal 1970, il dollaro ha visto un ciclo di declino e crescita di 15 anni. Questo schema verrà ripetuto di nuovo. Ci si aspetta che la valuta statunitense scenda a $2 per euro e a 75 yen per dollaro entro il 2024, avendo perso rispettivamente il 41% e il 33% da settembre. Questo è molto diverso dalla previsione mediana degli analisti intervistati da Bloomberg, che si aspettano che l'euro valga $1,28 entro il 2022.

Il calo del 9% del dollaro dell'anno scorso ha dato ragione a Lindal e le previsioni di settembre di Ray Dalio della Bridgewater Associates parlano di un forte deprezzamento.

La svalutazione potrebbe portare alla vendita di azioni e all'aumento dei prezzi delle materie prime, afferma Lindal. Il fatto è che molti attori del mercato non riescono a capire la logica delle fluttuazioni del dollaro, cosa che crea il "clima di investimento più rischioso in 45 anni" per gli investitori non americani che non sono sufficientemente coperti dal cambio di valuta.

A settembre, il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, in un appello al Parlamento Europeo, ha invitato il governo europeo ad adottare ulteriori misure per aumentare il valore dell'euro come valuta globale.