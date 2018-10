Ariane Group presenta nuovo razzo spaziale europeo Ariane 6

Il nuovo razzo-vettore europeo Ariane 6 è progettato per svolgere diversi tipi di missioni spaziali, da quelle con equipaggio a quelle senza, ha comunicato il presidente di Ariane Group Alain Charmeau in una intervista con Le Figaro.

"Gli Stati Uniti hanno superato l'Europa grazie al programma di rinnovamento dei voli con equipaggio della NASA nel 2019 e la società Space X. L'India anche si è messa davanti all'Europa grazie al suo programma del 2022. Ariane 6 non è pensata per questo obiettivo, ma può adattarsi".

Secondo lui, lo scopo principale di Ariane Group è quello di realizzare un razzo utilizzabile in modo flessibile, in grado di eseguire una varietà di compiti e sostituire tutti i veicoli di lancio di corrente. Sarà in grado di eseguire "qualsiasi azione in qualsiasi orbita" e di trasportare satelliti che pesano da 50 chilogrammi a più di cinque tonnellate.

È stato riferito che la produzione del primo tipo di razzo inizierà alla fine del 2018 e il primo volo avverrà il 16 luglio 2020. Ariane 6 sarà il primo razzo in grado di ricevere aggiornamenti. Oggi il progetto è stimato a 4 miliardi di dollari, di cui 600 milioni saranno assegnati alla costruzione di una nuova piattaforma di lancio a Kourou, nella Guiana francese.