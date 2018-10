Ex capo del Pentagono: “come migliorare le relazioni Russia-USA”

Gli Stati Uniti e la Russia necessitano di più dialogo a livello non ufficiale come ad esempio il forum Fort Ross Dialogue, ritiene l’ex Ministro della Difesa USA William Perry.

"Il forum Fort Ross Dialogue è uno di questi dialoghi. Bisogna crearne altri simili e portare questi dialoghi non ufficiali a livello ufficiale" ha detto al termine dell'omonimo forum svoltosi a San Francisco.

Il Fort Ross Dialogue è un forum russo-americano, che prende il nome dell'insediamento russo del XIX secolo stabilito in California. Ora la fortezza di Fort Ross è un museo storico nel parco nazionale degli Stati Uniti. È diventato un simbolo della cooperazione culturale e commerciale tra i due paesi. Nel forte, prima del forum, nel cimitero ortodosso è stata installata una croce Poklonniy (stazione della Via Crucis) con l'assistenza dello stato della California.

Il forum si è tenuto per la prima volta sei anni fa. Ora riunisce ogni anno figure culturali, politici, uomini d'affari ed esperti. In Russia, è stato organizzato per la prima volta a maggio 2017 a Pskov e Izborsk. Nel 2018, le discussioni si sono svolte a Veliky Novgorod.

Le relazioni tra Mosca e Washington si sono deteriorate nel 2014 dopo il reintegro della Crimea in Russia. Quindi gli Stati Uniti, il Canada e i paesi dell'Unione Europea hanno introdotto un pacchetto di sanzioni anti-russe. Mosca ha risposto con un embargo sulle importazioni alimentari da questi paesi. Da quel momento le parti estendono e inaspriscono sempre di più i regimi sanzionatori. Ora in occidente ci sono sempre più richieste per l'abolizione delle sanzioni e un ritorno al dialogo a tutti gli effetti.