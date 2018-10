Esperto: negli USA con il denaro dei contribuenti si mantengono gli immigrati clandestini

Secondo l’Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America, si spende molto più denaro dei contribue per gli immigrati illegali che per finanziare la costruzione del muro sul confine con il Messico proposta da Trump. Sputnik ne ha parlato con Stephen Camarota, direttore scientifico del Center for immigration studies di Washington D.C.

In un suo studio lei ha stimato a 2,4 miliardi di dollari il costo totale del mantenimento degli immigranti illegali che partoriscono negli Stati Uniti. È possibile stimare come questo può influire sui cittadini statunitensi?

"Il denaro dei contribuenti viene speso per il mantenimento degli immigrati clandestini, e a causa di questo,le tasse sono aumentate o i fondi già disponibili vengono spesi per i migranti e non per qualcos'altro."

A quali gruppi etnici appartengono questi immigrati?

"Secondo il dipartimento della sicurezza nazionale, l'80% degli immigrati illegali proviene dall'America Latina, e circa la metà di essi proviene dal Messico."

Pensa che la polizia di frontiera statunitense possa risolvere questo problema? Qual è la probabilità che con l'aiuto del muro di confine sarà possibile cambiare la situazione attuale?

"Sono d'accordo con l'opinione della maggioranza, ovvero che garantire l'ordine interno dovrebbe essere la prima priorità. È utile stabilire una cooperazione con le forze dell'ordine locali. Secondariamente, è possibile creare il sistema Entry-Exit, con il quale tracciare tutti gli immigrati che entrano e escono dal paese. Naturalmente, la costruzione del muro di confine aiuterà anche a cambiare la situazione attuale. È estremamente importante capire che l'applicazione delle leggi sull'immigrazione non dovrebbe limitarsi al controllo delle aree di confine."

Pensa che il sistema sanitario statunitense sia in grado di far fronte all'attuale afflusso di immigrati illegali?

"Applicando la legge sull'immigrazione per ridurre il numero di immigrati illegali si risparmierà il denaro dei contribuenti e si ridurrà la pressione sul sistema sanitario… il denaro che viene ora speso per il mantenimento degli immigrati illegali può essere utilizzato per aiutare gli immigrati legali o le popolazioni indigene."

Ci sono stati cambiamenti importanti nella politica migratoria degli Stati Uniti da quando Donald Trump è diventato presidente?

"Questa è una domanda difficile. Ha prestato molta più attenzione alla questione migratoria rispetto ai suoi predecessori; ma in generale gli immigrati clandestini continuano ad arrivare nel paese, comprese le famiglie dell'America centrale che sono semplicemente ammesse alla frontiera."