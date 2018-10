La Chiesa ortodossa russa rompe le relazioni con Costantinopoli

"E' stata una decisione forzata, ma il nostro Santo Sinodo non poteva prenderne un'altra visto che a questo portavano tutte le ultime azioni del Patriarcato di Costantinopoli", afferma il metropolita Hilarion.

Il metropolita ha anche espresso la speranza che Costantinopoli rivaluti la concessione dell'autocefalia alla Chiesa ortodossa ucraina.

"Speriamo che vinca il buonsenso <…> Ma finché non arriverà questo cambiamento e finché queste decisioni illecite e anticanoniche rimarranno in vigore, non potremmo avere legami con questa chiesa, che è ora in scissione", ha aggiunto il metropolita.