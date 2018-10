Esperto: Russia e USA dovrebbero contribuire a risolvere la questione nordcoreana

"Adesso è in corso il dialogo tra le due Coree e il dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, questo è un passo nella giusta direzione, ma come si traduce questo piano in realtà? So che Kim Jong-un visiterà la Russia e vorrei chiedere al presidente russo Vladimir Putin: come può la Russia svolgere il suo ruolo di guida nella questione nucleare? La Russia e gli Stati Uniti hanno le più grandi scorte di armi nucleari e devono anche assumersi la responsabilità di andare avanti in questo processo di disarmo. La Corea del Nord è un'opportunità per la comunità internazionale di andare avanti sulla questione del disarmo", ha detto Zerbo.

Egli ha aggiunto che spera che la Corea del Nord decida di aderire al trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari.

"Ho un sogno: svegliarmi vedere che e tutti, Stati Uniti, Corea del Nord e Cina hanno ratificato il trattato. Ciò cambierà le dinamiche del processo di disarmo", ha spiegato.