Kim Jong-un rifiuta di consegnare lista di strutture nucleari agli USA

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha rifiutato di fornire al segretario di stato americano Mike Pompeo una lista degli impianti nucleari per delle ispezioni prima di firmare la dichiarazione formale sulla fine della guerra di Corea del 1950-1953, riporta il quotidiano giapponese Yomiuri che citando fonti anonime .

Secondo Yomiuri, in risposta alla richiesta di Pompeo di fornire almeno una lista parziale delle strutture, Kim Jong-un ha replicato che "in assenza di una relazione di fiducia, anche se la lista dovesse essere fornita, gli Stati Uniti ovviamente non ci crederebbero".

"Può succedere che le informazioni verrebbero richieste di nuovo, quindi sorgerebbe una disputa", ha detto Kim Jong-un cita il quotidiano Yomiuri.

Il leader della Corea del nord ha sottolineato che "per la denuclearizzazione, prima di tutto, è necessario creare fiducia tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord".

In occasione di un incontro storico a Singapore il 12 giugno, Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si sono accordati sulla denuclearizzazione e nel miglioramento delle relazioni tra i due paesi. In particolare, il presidente americano ha promesso di porre fine presto lo stato di guerra nella penisola coreana, che si è concluso con la firma di un accordo di armistizio.