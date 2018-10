In Russia muore principe della Nigeria sposato con una russa

Il principe nigeriano trentaduenne Gabriel Segun Ajayi, noto per aver sposato una cinquantenne residente della regione di Vologda, è morto la notte del 13 ottobre a Cherepovets, secondo il sito ufficiale della città.

Secondo la moglie del nigeriano, Natalia Vedenina, suo marito è morto nel club di intrattenimento Platinum.

"Gabriel ha avuto un attacco cardiaco, è caduto ed è morto, non prendeva medicine, era seduto e beveva il tè, prima di questo mio ​​marito non si era mai lamentato di problemi di cuore, ho saputo tutto due ore dopo. Seppelliremo Gabriel nel cimitero di a Cherepovets alla famiglia <…> i figli sono piccoli, hanno un anno, e ancora non capiscono", ha detto.

La donna ha aggiunto che i parenti della Nigeria non verranno al funerale, perché è troppo lontano e che le pratiche per il visto sono troppo lunghe.

Vedenina e suo marito si erano incontrati su Internet, e inizialmente comunicavano con l'aiuto di un traduttore elettronico. Nel 2017, la coppia ha avuto due figli gemelli, ora i bambini hanno un anno e mezzo.