Presidente di AFD Meuthen elogia il "risultato eccellente" del voto in Baviera

Il presidente di Alternativa per la Germania (AfD) ha detto a Sputnik di essere soddisfatto di come si è comportato il suo partito nelle elezioni bavarese di questa domenica, frenata solo da una svolta dei Free Voters (FW).

"Siamo molto soddisfatti dell'eccellente risultato della lista degli AfD guidata da Katrin Ebner-Steiner. Mi aspettavo un po' di più, ma la presenza del FW in Baviera, che ha la stessa posizione dell'AfD su molte questioni, ha ridotto i nostri progressi", ha detto Joerg Meuthen.

I primi exit poll mostrano che l'AfD ha guadagnato l'11 per cento dei voti ed entrerà nel parlamento bavarese per la prima volta nella sua storia, mentre il partito gemello del Cancelliere Angela Merkel, la CSU, ha perso la sua maggioranza assoluta. Meuthen si è rammaricato che i partiti principali — la CSU e i socialdemocratici (SPD) — non si siano mai alleati con l'AfD, nonostante i 23 seggi che sta per ottenere.

"La CSU commetterebbe un enorme errore nel governare la Baviera a sinistra con i Verdi, il cui programma è sbagliato su tutti i punti. Questo è ciò che la Merkel vuole a Berlino, naturalmente", ha aggiunto.

I partner del Cancelliere Merkel nel governo federale, la CSU e la SPD, dovrebbero prendere rispettivamente il 35,5% e il 10% dei voti, che Meuthen ha definito una "clamorosa sconfitta" per la Grande Coalizione.