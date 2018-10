Sondaggio: maggior parte dei polacchi si oppone a chiamare nuova base USA Fort Trump

Dai dati di ricerca risulta che la maggioranza degli intervistati non vuole che la base delle truppe americane venga chiamata in onore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Solo l'11,5% degli intervistati preferisce questo nome e il resto non ha un'opinione precisa su questo argomento.

La maggior parte degli oppositori alla base Fort Trump si trovano tra i residenti di Varsavia (70%) con istruzione superiore (63%).

L'indagine è stata condotta tra il 5 e il 6 ottobre 2018 tra 1.100 intervistati.