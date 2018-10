Il presidente USA Donald Trump in una intervista con la CBS ha annunciato che la Cina è più pericolosa della Cina per quanto riguarda le ingerenze nelle elezioni.

Ha notato che sia Mosca che Pechino hanno interferito nelle elezioni, ma che "la Cina è un problema più grande".

Trump ha nuovamente negato l'ipotesi che lui abbia "cospirato con la Russia" durante le elezioni.

"Che pensate, che avrei chiamato la Russia per chiedere aiuto per le elezioni? Dai, non sarebbero stati in grado di aiutarmi in nessun modo. Chiamare la Russia! È ridicolo!" ha detto Trump.