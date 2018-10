Trump rimprovera agli USA di aver riposto fiducia nell’UE

Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che nessuno degli alleati di Washington si comporta in maniera talmente avversa e ostile come l’Unione Europea. Lo ha dichiarato in una intervista con il canale CBS.

"Cos'è un alleato? Abbiamo ottime relazioni con molti. Ma nessuno si comporta talmente male con noi come l'Unione Europea. L'Unione Europea è stata creata per trarre vantaggio da noi in ambito commerciale, questo è esattamente quello che hanno fatto", ha detto.

La presentatrice che intervistava Trump ha notato che una tale affermazione sembra ostile.

"Sai cosa è ostile? Il modo in cui si comportano con noi. Non siamo noi che siamo ostili… Siamo stati noi ad ricoprire la posizione di paese stupido per molti anni", ha risposto Trump.

A marzo, gli Stati Uniti hanno imposto dazi all'importazione sull'acciaio e sull'alluminio europei, giustificandoli con "preoccupazioni per la sicurezza nazionale". In risposta, Bruxelles ha imposto ulteriori tariffe all'importazione di una gamma di merci americane.

A maggio, Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare iraniano e il ripristino di tutte le sanzioni contro il paese. L'Unione Europea ha promesso di bloccare l'effetto delle sanzioni per proteggere le aziende europee.