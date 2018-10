Trump ha detto che si fida di Kim Jong-Un

Trump ha dichiarato che lui e Kim Jong-Un "si sono innamorati l'un l'altro". "Sì, mi fido di lui. Questo non significa che non posso sbagliare", ha detto Trump in un'intervista alla CBS. Il canale televisivo ha ricordato a Trump le colpe di Kim Jong-Un, tra cui la repressione e l'uso del lavoro forzato.

"Sono a conoscenza di queste cose, non sono un bambino", ha replicato Trump. Secondo lui, avere un contatto con Kim Jong è un fattore positivo.

Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il leader nordcoreano a Singapore nel mese di giugno, le parti hanno confermato l'impegno per la denuclearizzazione della penisola coreana.