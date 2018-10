Ministro Difesa olandese: l'Olanda è in "guerra informatica" con la Russia

I Paesi Bassi sono in "guerra informarica" con la Russia. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa olandese Ank Bijleveld in TV olandese parlando dell'attacco hacker che sarebbe stato affettuato da quattro russi all'Aia.

"Quello che è successo è davvero pericoloso" ha detto Bijleveld all' emittente NPO, riferendosi all'incidente, che è avvenuto ad aprile nei pressi della sede dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC).

Quando le hanno chiesto se la situazione tra i due paesi può essere descritta come "cyberguerra" ha risposto: "Sì, questo è il caso".

Il 4 ottobre, il ministero della Difesa ha annunciato di aver espulso quattro agenti dei servizi segreti della GRU.

© Sputnik . Михаил Климентьев La Russia (e non solo) sotto un uragano di accuse

I funzionari hanno detto che gli uomini sono entrati nel paese con passaporto diplomatico russo il 10 aprile e sono stati arrestati il 13 aprile, con una macchina piena di apparecchiature elettroniche al Marriott Hotel vicino alla sede dell'OPAC.

La Russia ha negato con veemenza le accuse. Il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha insistito lunedì dicendo che l'incidente era stato un "malinteso" e che i russi facevano una visita di routine.

Ma la domenica Bijleveld ha detto: "le persone tentano di interferire in vari modi nella nostra vita per tutto il tempo, per influenzare la nostra democrazia. Dobbiamo toglierci di dosso l'ingenuità in questo dominio e adottare misure", e questo è stat il motivo per cui avevano preso la decisione di rendere l'incidente pubblico, ha aggiunto.

A seguito di questi incidenti, il ministero della Difesa ha rinforzato il suo budget per la guerra cibernetica, ha detto.

"Stiamo investendo di più in servizi di intelligence per essere in grado di vedere ciò che sta accadendo e prendere misure se necessario".

La NATO stava prendendo in considerazione di offrire i suoi "cybersoldati" agli olandesi, ha aggiunto.