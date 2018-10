Milizia cristiana alleata di Assad conferma ritiro parziale di mezzi militari ad Idlib

"Vi sono informazioni secondo cui i gruppi terroristici armati realizzano le condizioni degli accordi: alcuni materiali video e fotografici lo testimoniano. Secondo le nostre fonti c'è un ritiro parziale, la Turchia lo conferma attraverso i suoi media. Possiamo dire che è parzialmente vero. Ma il ritiro non è completo, c'è ancora tempo per completare gli accordi entro il 15".

Il comandante della milizia ha osservato che negli ultimi giorni non vi sono state violazioni della tregua da entrambe le parti. I punti di osservazione sono stati stabiliti nell'area di Al-Suqaylabiyah.

"Noi, come milizia di volontari alleati dell'esercito siriano, come figli della città di Al-Suqaylabiyah, siamo in prima linea nella provincia di Idlib, ora la situazione è sotto controllo", ha sottolineato.

Il territorio della regione di Al-Suqaylabiyah, dove l'esercito siriano è dislocato insieme alla milizia, si estende su una linea di 25 chilometri.