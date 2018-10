Trump: USA indietro rispetto alla Russia su creazione di forze spaziali

Gli Stati Uniti sono rimasti indietro rispetto alla Russia e alla Cina nella creazione di forze spaziali, ha affermato il presidente americano Donald Trump durante un suo intervento davanti agli elettori in una manifestazione nel Kentucky. La registrazione del discorso è stata pubblicata da Fox News.

"In base al mio decreto, il Pentagono sta attualmente lavorando alla creazione del sesto ramo delle forze armate americane: le forze spaziali", ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca.

"Allo stesso tempo la Cina si è già messa in moto, la Russia ha già iniziato. Ma abbiamo le persone più meravigliose del mondo, produciamo i migiori equipaggiamenti del mondo, produciamo i migliori missili, carri armati e navi il mondo", ha aggiunto Trump.

In precedenza l'amministrazione statunitense aveva annunciato la creazione di un ramo separato dell'esercito: le forze spaziali. Tuttavia questi cambiamenti non sono stati inclusi nel budget della difesa firmato per l'anno fiscale 2019.

Si prevede che i fondi per la creazione delle forze spaziali saranno inclusi nel bilancio del 2020. Tuttavia alcuni esperti, inclusi ex direttori del Pentagono, hanno già espresso dubbi sull'utilità della decisione di Trump, dal momento che le forze spaziali de facto negli Stati Uniti sono già attive da molti anni nell'Aviazione e nel Comando strategico.

Attualmente i trattati internazionali proibiscono di collocare nello spazio solo armi di distruzione di massa.