La Duma di Stato ha commentato le parole del comandante della NATO in Europa

Parlando della capacità di difendere l'Atlantico, la NATO vuole esporre la Russia come "potenza militare", ha detto RT il membro del comitato della Duma per gli affari internazionali Anton Marozov.

"L'Atlantico può restare tranquillo, nessuno l'ha mai minacciato" ha assicurato il deputato. Egli ha sottolineato che lo sforzo principale di Mosca è destinato a combattere i terroristi in Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti stanno aumentando la loro presenza in Europa Orientale.

Secondo lui, Washington sta cercando di esporre la Russia come "potenza militare" che cerca di conquistare il mondo, anche se in realtà Mosca sta conducendo una politica completamente diversa.

Sabato il comandante in capo delle forze NATO in Europa Curtis Scaparotti ha detto che la portaerei americana Harry Truman prenderà parte alle esercitazioni dell'alleanza in Norvegia, per dimostrare alla Russia la capacità USA e degli alleati per "proteggere l'Atlantico". Secondo lui, la Russia ha modernizzato le forze Armate, così gli Stati Uniti e la NATO devono continuare a preparare le sue truppe per "dominare la capacità di combattimento".

Gli insegnamenti dei paesi della NATO ai confini della Russia Trident Juncture si terranno in Norvegia dal 25 ottobre al 7 novembre. Queste manovre saranno le più grandi degli ultimi anni, parteciperanno un totale di 50 mila soldati.

La Svezia e la Finlandia non fanno parte dell'alleanza, ma apriranno il loro spazio aereo per le esercitazioni. Il loro distretto principale è più di un migliaio di chilometri dai confini della Russia, ma le operazioni aeree possono essere compiute a 500 chilometri da esso. Durante le manovre, il comando della NATO intende organizzare una serie di "esperimenti", come lavorare sull'implementazione operativa del modulo di coordinazione e comando per il posizionamento e il controllo dell'aeronautica.